Военные Франции требуют раскрыть данные об участии страны в украинском конфликте

Группа отставных французских военных, включая 26 генералов, выступила с требованием к парламенту Франции раскрыть информацию о реальном участии страны в украинском конфликте. Как сообщил глава ассоциации Place d'Armes Жан-Пьер Фабре-Бернадэк в эфире радио Sud Radio, инициатива исходит от самих военных.

Всего за два дня свыше девяти тысяч человек поставили свою подпись. На официальном сайте в открытом доступе размещены имена и фамилии нескольких сотен военнослужащих, которые присоединились к этому посланию.