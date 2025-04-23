Военные Франции требуют раскрыть данные об участии страны в украинском конфликте
Военные Франции требуют раскрыть данные об участии страны в украинском конфликте. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dragos Asaftei
Группа отставных французских военных, включая 26 генералов, выступила с требованием к парламенту Франции раскрыть информацию о реальном участии страны в украинском конфликте. Как сообщил глава ассоциации Place d'Armes Жан-Пьер Фабре-Бернадэк в эфире радио Sud Radio, инициатива исходит от самих военных.
Всего за два дня свыше девяти тысяч человек поставили свою подпись. На официальном сайте в открытом доступе размещены имена и фамилии нескольких сотен военнослужащих, которые присоединились к этому посланию.
Ранее Владимир Зеленский заявил о возможном скором размещении иностранных военных контингентов на Украине, причём украинский лидер выразил уверенность, что Франция и Великобритания могут стать первыми странами, которые отправят свои войска. Экс-комик отметил, что конкретные планы по дислокации могут быть определены уже в апреле.