Российские средства ПВО уничтожили беспилотники ВСУ над Тульской областью

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили над Тульской областью беспилотники ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

«В результате работы дежурных средств ПВО Минобороны России над Тульской областью уничтожены вражеские беспилотники», — написал Миляев в своём Telegram-канале.

Сообщений о пострадавших или разрушениях на земле не поступало. Губернатор добавил, что на территории региона продолжает сохраняться опасность атаки БПЛА. Жителей Тульской области просят сохранять спокойствие.