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Регион
Опубликовано 22 апреля 2025, 18:43
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Зеленский заявил об ударе по заводу «Мотор сич»

Владимир Зеленский. Фото © Shutterstock / FOTODOM / OSCAR GONZALEZ FUENTES

Владимир Зеленский. Фото © Shutterstock / FOTODOM / OSCAR GONZALEZ FUENTES

На подконтрольной Киеву территории Запорожской области, на заводе «Мотор Сич», произошёл взрыв. Об этом сообщил Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции.

«У нас есть завод «Мотор сич». Сегодня прилетела ракета. Если завтра мне дадут в Запорожье Patriot, которые будут защищать «Мотор сич», пусть американские инвесторы заходят и будем вместе работать на «Мотор сичи», — сказал он.

Киев обычно не комментирует происшествия на военных объектах и заводах. Заявление Зеленского о взрыве не внесло ясности, оставляя вопрос о том, был ли это реальный инцидент или иллюстрация нужд Украины в ПВО. Известно, что «Мотор Сич» используется для сборки украинских беспилотников и ракет.

Российский удар по заводу «Антонов» в Киеве лишил Зеленского его «голубой мечты»
Российский удар по заводу «Антонов» в Киеве лишил Зеленского его «голубой мечты»

Ранее Life.ru сообщал, что в результате ударов, нанесённых российскими беспилотниками «Герань», пострадали производственные мощности завода «Антонов» (ранее известного как «Авиант») и здание, где некогда находился НИИ электромеханических приборов. Завод «Антонов», входящий в структуру «Укроборонпрома», с прошлого года был вовлечён в процесс производства беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

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Александра Мышляева
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