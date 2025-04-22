Зеленский заявил об ударе по заводу «Мотор сич»

На подконтрольной Киеву территории Запорожской области, на заводе «Мотор Сич», произошёл взрыв. Об этом сообщил Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции.

«У нас есть завод «Мотор сич». Сегодня прилетела ракета. Если завтра мне дадут в Запорожье Patriot, которые будут защищать «Мотор сич», пусть американские инвесторы заходят и будем вместе работать на «Мотор сичи», — сказал он.

Киев обычно не комментирует происшествия на военных объектах и заводах. Заявление Зеленского о взрыве не внесло ясности, оставляя вопрос о том, был ли это реальный инцидент или иллюстрация нужд Украины в ПВО. Известно, что «Мотор Сич» используется для сборки украинских беспилотников и ракет.