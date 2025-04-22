Зеленский заявил об ударе по заводу «Мотор сич»
Владимир Зеленский. Фото © Shutterstock / FOTODOM / OSCAR GONZALEZ FUENTES
На подконтрольной Киеву территории Запорожской области, на заводе «Мотор Сич», произошёл взрыв. Об этом сообщил Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции.
«У нас есть завод «Мотор сич». Сегодня прилетела ракета. Если завтра мне дадут в Запорожье Patriot, которые будут защищать «Мотор сич», пусть американские инвесторы заходят и будем вместе работать на «Мотор сичи», — сказал он.
Киев обычно не комментирует происшествия на военных объектах и заводах. Заявление Зеленского о взрыве не внесло ясности, оставляя вопрос о том, был ли это реальный инцидент или иллюстрация нужд Украины в ПВО. Известно, что «Мотор Сич» используется для сборки украинских беспилотников и ракет.
Ранее Life.ru сообщал, что в результате ударов, нанесённых российскими беспилотниками «Герань», пострадали производственные мощности завода «Антонов» (ранее известного как «Авиант») и здание, где некогда находился НИИ электромеханических приборов. Завод «Антонов», входящий в структуру «Укроборонпрома», с прошлого года был вовлечён в процесс производства беспилотных летательных аппаратов ВСУ.