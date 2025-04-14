Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
14 апреля, 13:42
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Российский удар по заводу «Антонов» в Киеве лишил Зеленского его «голубой мечты»

Onet: Удар ВС РФ по заводу «Антонов» стал более чувствительным, чем ожидалось

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Вооруженные силы России в ночь на 12 апреля атаковали территорию авиазавода «Антонов» в Киеве, сообщает польский онлайн-портал Onet. С начала конфликта на этом заводе разрабатываются ударные беспилотные летательные аппараты большой дальности. Основной целью удара стал ангар, где проходил финальный этап сборки, однако пострадали и другие объекты.

Судя по всему, целью атаки был самый крупный ангар «Антонова», где осуществлялся завершающий этап сборки самолетов. В частности, в этом помещении также находился незавершенный второй прототип Ан-225 «Мрия». Его строительство, как напоминает издание, началось ещё в 1980-х годах. Удалось создать фюзеляж, крыло и часть центроплана.

«20 мая 2022 года Владимир Зеленский заявил о намерении восстановить уничтоженный Ан-225 как дань памяти всем украинским летчикам, погибшим в конфликте. Это задача имеет политическую природу и не имеет четких временных рамок. Восстановление самолета должно символизировать возрождение Украины после разрушительной войны», — цитирует фрагмент статьи «ИноСМИ».

«Это серьёзно»: Названы последствия удара по заводу «Антонов» в Киеве для ВСУ
«Это серьёзно»: Названы последствия удара по заводу «Антонов» в Киеве для ВСУ

Если россияне уничтожили или повредили ценные детали второго прототипа в атакованном ангаре, шансы на восстановление самолета резко снизятся. В этом случае планы по созданию еще одного Ан-225 могут стать недостижимой мечтой.

Напомним, что 12 апреля ВС России при помощи беспилотников «Герань» поразили завод «Антонов» (известный как «Авиант») и здание, где ранее располагался НИИ электромеханических приборов. Поражённый завод входил в структуру «Укроборонпрома», ещё с прошлого года он активно занимается выпуском дронов.

Марина Фещенко
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