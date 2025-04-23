Дрон ВСУ сбросил взрывчатку на дом в Белгородской области, пострадала женщина

В Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника пострадала мирная жительница. Инцидент произошёл в хуторе Шаховка Волоконовского района, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Волоконовском районе в хуторе Шаховка с беспилотника на частный дом сброшено взрывное устройство. Ранена женщина. Пострадавшая с ранением головы и ноги самостоятельно обратилась в Волоконовскую ЦРБ, откуда была переведена в Валуйскую ЦРБ», — написал Гладков в Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что женщине оказали всю необходимую помощь. После обследования пострадавшую отправили на амбулаторное лечение.