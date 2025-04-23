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Регион
Опубликовано 23 апреля 2025, 03:09
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Дрон ВСУ сбросил взрывчатку на дом в Белгородской области, пострадала женщина

Дрон атаковал мирных жителей Белгородской области. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Дрон атаковал мирных жителей Белгородской области. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

В Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника пострадала мирная жительница. Инцидент произошёл в хуторе Шаховка Волоконовского района, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Волоконовском районе в хуторе Шаховка с беспилотника на частный дом сброшено взрывное устройство. Ранена женщина. Пострадавшая с ранением головы и ноги самостоятельно обратилась в Волоконовскую ЦРБ, откуда была переведена в Валуйскую ЦРБ»,написал Гладков в Telegram-канале.

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Губернатор уточнил, что женщине оказали всю необходимую помощь. После обследования пострадавшую отправили на амбулаторное лечение.

Как сообщал Life.ru, ночью 23 апреля российские средства ПВО уничтожили беспилотники ВСУ над Тульской областью. По предварительным данным, атака обошлась без пострадавших и разрушений на земле.

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Лия Мурадьян
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