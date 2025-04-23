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Опубликовано 23 апреля 2025, 03:48
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Захарова рассказала об интервью с журналистом, защищавшим ВСУ и Зеленского

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Обложка © Telegram / Мария Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Обложка © Telegram / Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поделилась подробностями интервью с журналистом, который выступал в защиту Вооружённых сил Украины и Владимира Зеленского. Часть разговора не вышла в эфир, а голос и силуэт собеседника изменили, чтобы «не дошло до самосуда».

«Поначалу всё было более-менее спокойно. <…> Потом журналист, не будем называть его имени, начал аккуратно, а затем всё более активно защищать Зеленского и ВСУ. <…> Затем он стал транслировать уже избитые и опровергнутые фейки об инсценировке в Буче»,рассказала Захарова.

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Захарова назвала завершение беседы «сеансом экзорцизма». Журналист начал смеяться, когда разговор зашёл о зверствах противника в Курской области и страданиях советского народа в годы Великой Отечественной войны. По словам дипломата, она не собиралась публиковать эту беседу. Однако в студии находился участник специальной военной операции, который не поверил своим глазам.

Ранее Захарова жёстко раскритиковала Украину за нарушение пасхального перемирия. Дипломат подчеркнула, что Незалежная демонстрирует «террористическую сущность».

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Лия Мурадьян
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