Официальный представитель МИД России Мария Захарова поделилась подробностями интервью с журналистом, который выступал в защиту Вооружённых сил Украины и Владимира Зеленского. Часть разговора не вышла в эфир, а голос и силуэт собеседника изменили, чтобы «не дошло до самосуда».

«Поначалу всё было более-менее спокойно. <…> Потом журналист, не будем называть его имени, начал аккуратно, а затем всё более активно защищать Зеленского и ВСУ. <…> Затем он стал транслировать уже избитые и опровергнутые фейки об инсценировке в Буче», — рассказала Захарова.

Захарова назвала завершение беседы «сеансом экзорцизма». Журналист начал смеяться, когда разговор зашёл о зверствах противника в Курской области и страданиях советского народа в годы Великой Отечественной войны. По словам дипломата, она не собиралась публиковать эту беседу. Однако в студии находился участник специальной военной операции, который не поверил своим глазам.