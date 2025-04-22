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Регион
Опубликовано 22 апреля 2025, 16:19
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«Террористическая сущность»: Захарова жёстко осадила Украину за нарушение пасхального перемирия

Захарова: Украина «бездарно» не использует шансы, полученные от России

Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Украина «бездарно» не использует шансы, полученные от России и международного сообщества, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя нарушение пасхального перемирия со стороны киевского режима. Дипломат подчеркнула, что Незалежная демонстрирует «террористическую сущность».

По её словам, Украина системно действует в противоположном ключе, что уже становится очевидным. Захарова также напомнила, что Москва ранее указывала на недоговороспособность Киева.

«Российское руководство говорило о том, что они недоговороспособны. Сколько уже было таких примеров, давайте возьмём те же самые минские договорённости, 30-дневный мораторий на удары по энергообъектам», — отметила дипломат в интервью телеканалу «Звезда».
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Напомним, Владимир Путин объявлял пасхальное перемирие с 19 по 21 апреля. ВСУ режим прекращения огня не соблюдали: удары наносились около пяти тысяч раз. Однако на украинских территориях не зафиксировали ни одной атаки в пасхальную ночь. Перемирие закончилось в ночь на 21 апреля. Глава государства сообщил о продолжении СВО.

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Борис Эльфанд
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