Украина «бездарно» не использует шансы, полученные от России и международного сообщества, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя нарушение пасхального перемирия со стороны киевского режима. Дипломат подчеркнула, что Незалежная демонстрирует «террористическую сущность».

По её словам, Украина системно действует в противоположном ключе, что уже становится очевидным. Захарова также напомнила, что Москва ранее указывала на недоговороспособность Киева.