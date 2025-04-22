«Террористическая сущность»: Захарова жёстко осадила Украину за нарушение пасхального перемирия
Захарова: Украина «бездарно» не использует шансы, полученные от России
Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России
Украина «бездарно» не использует шансы, полученные от России и международного сообщества, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя нарушение пасхального перемирия со стороны киевского режима. Дипломат подчеркнула, что Незалежная демонстрирует «террористическую сущность».
По её словам, Украина системно действует в противоположном ключе, что уже становится очевидным. Захарова также напомнила, что Москва ранее указывала на недоговороспособность Киева.
«Российское руководство говорило о том, что они недоговороспособны. Сколько уже было таких примеров, давайте возьмём те же самые минские договорённости, 30-дневный мораторий на удары по энергообъектам», — отметила дипломат в интервью телеканалу «Звезда».
Напомним, Владимир Путин объявлял пасхальное перемирие с 19 по 21 апреля. ВСУ режим прекращения огня не соблюдали: удары наносились около пяти тысяч раз. Однако на украинских территориях не зафиксировали ни одной атаки в пасхальную ночь. Перемирие закончилось в ночь на 21 апреля. Глава государства сообщил о продолжении СВО.