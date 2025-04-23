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Специальная военная операция

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Регион
Опубликовано 23 апреля 2025, 10:31
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Путин высоко оценил быструю модернизацию российского оружия с учётом опыта СВО

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские инженеры оперативно вносят изменения в образцы вооружения, учитывая опыт их применения в зоне боевых действий на спецоперации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии.

«Особо отмечу, что наиболее востребованные на фронте образцы быстро совершенствуются. Улучшаются их тактико-технические характеристики. Причём как с учётом практики боевого применения, так и развития средств противодействия противника», — отметил глава государства.

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Ранее российские военные на СВО положительно оценили качество и функционал прицелов для винтовок «Швабе», разработка «Ростеха» хорошо зарекомендовала себя в бою. Завод выпускает широкую линейку устройств для разведки местности в любых погодных условиях днём и ночью. А серия прицелов для снайперских винтовок и другого стрелкового оружия обеспечивает высокую меткость стрельбы.

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Татьяна Миссуми
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