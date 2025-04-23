Путин высоко оценил быструю модернизацию российского оружия с учётом опыта СВО

Российские инженеры оперативно вносят изменения в образцы вооружения, учитывая опыт их применения в зоне боевых действий на спецоперации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии.

«Особо отмечу, что наиболее востребованные на фронте образцы быстро совершенствуются. Улучшаются их тактико-технические характеристики. Причём как с учётом практики боевого применения, так и развития средств противодействия противника», — отметил глава государства.