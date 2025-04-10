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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
10 апреля, 12:31

Российские военные на СВО оценили прицелы для винтовок «Швабе»

Прицелы для винтовок «Швабе». Фото © «Ростех»

Прицелы для винтовок «Швабе». Фото © «Ростех»

Российские военные на СВО положительно оценили качество и функционал прицелов для винтовок «Швабе», разработка «Ростеха» хорошо зарекомендовала себя в бою.

«Швабе» выпускает широкую линейку устройств для разведки местности в любых погодных условиях днём и ночью. А серия прицелов для снайперских винтовок и другого стрелкового оружия обеспечивает высокую меткость стрельбы, обладает естественной цветопередачей фона и защитой от засветки.

Прицелы для винтовок «Швабе». Фото © «Ростех»

Прицелы для винтовок «Швабе». Фото © «Ростех»

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А ранее в «Ростехе» заявили, что РФ обгоняет страны НАТО в создании тяжёлых огнемётных систем (ТОС). Ни в мире, ни тем более на Западе нет аналогов, способных соперничать с российскими разработками в этой области — Россия уверенно вырвалась вперёд.

Александра Вишнякова
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