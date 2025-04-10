Российские военные на СВО оценили прицелы для винтовок «Швабе»

Российские военные на СВО положительно оценили качество и функционал прицелов для винтовок «Швабе», разработка «Ростеха» хорошо зарекомендовала себя в бою.

«Швабе» выпускает широкую линейку устройств для разведки местности в любых погодных условиях днём и ночью. А серия прицелов для снайперских винтовок и другого стрелкового оружия обеспечивает высокую меткость стрельбы, обладает естественной цветопередачей фона и защитой от засветки.

Прицелы для винтовок «Швабе». Фото © «Ростех»