Вместо саммита «пятёрки» в Лондоне началась министерская встреча Украины и Британии
В Лондоне началась встреча министров иностранных дел и обороны Украины и Британии
Министерская встреча Украины и Великобритании в Лондоне. Обложка © X / andrii_sybiha
В Лондоне стартовала министерская встреча представителей Украины и Великобритании. Переговоры состоятся между министрами иностранных дел и обороны двух государств вместо пяти. Об этом на своей странице в X сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига.
«Прибыл в Лондон вместе с руководителем Офиса Президента Украины Андреем Ермаком и министром обороны Рустемом Умеровым для дня встреч с нашими партнёрами и работы над достижением справедливого и длительного мира для Украины и всей Европы», — написал дипломат.
Он уточнил, что в переговорах от Британии принимают участие глава МИД Дэвид Ламми и министр обороны Джон Гили. Сибига выразил благодарность коллегам за поддержку. Также он заявил, что во время переговоров политики обсудят укрепление Украины и возможность обеспечения долгосрочного мира и безопасности.
Следует отметить, что в сегодняшних переговорах в Лондоне также должны были участвовать министры иностранных дел США, Франции и ФРГ. Однако утром стало известно, что Марко Рубио не приедет на саммит из-за отказа Владимира Зеленского признать Крым частью России. Вслед за ним аналогичное решение приняли и министры иностранных дел Франции и Германии.