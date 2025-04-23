ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 апреля 2025, 11:05

Вместо саммита «‎пятёрки» в Лондоне началась министерская встреча Украины и Британии

В Лондоне началась встреча министров иностранных дел и обороны Украины и Британии

Министерская встреча Украины и Великобритании в Лондоне. Обложка © X / andrii_sybiha

Министерская встреча Украины и Великобритании в Лондоне. Обложка © X / andrii_sybiha

В Лондоне стартовала министерская встреча представителей Украины и Великобритании. Переговоры состоятся между министрами иностранных дел и обороны двух государств вместо пяти. Об этом на своей странице в X сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига.

«Прибыл в Лондон вместе с руководителем Офиса Президента Украины Андреем Ермаком и министром обороны Рустемом Умеровым для дня встреч с нашими партнёрами и работы над достижением справедливого и длительного мира для Украины и всей Европы», — написал дипломат.

Он уточнил, что в переговорах от Британии принимают участие глава МИД Дэвид Ламми и министр обороны Джон Гили. Сибига выразил благодарность коллегам за поддержку. Также он заявил, что во время переговоров политики обсудят укрепление Украины и возможность обеспечения долгосрочного мира и безопасности.

Кремль отреагировал на срыв встречи по Украине в Лондоне
Кремль отреагировал на срыв встречи по Украине в Лондоне

Следует отметить, что в сегодняшних переговорах в Лондоне также должны были участвовать министры иностранных дел США, Франции и ФРГ. Однако утром стало известно, что Марко Рубио не приедет на саммит из-за отказа Владимира Зеленского признать Крым частью России. Вслед за ним аналогичное решение приняли и министры иностранных дел Франции и Германии.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Украина
  • Великобритания
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar