Вместо саммита «‎пятёрки» в Лондоне началась министерская встреча Украины и Британии

В Лондоне стартовала министерская встреча представителей Украины и Великобритании. Переговоры состоятся между министрами иностранных дел и обороны двух государств вместо пяти. Об этом на своей странице в X сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига.

«Прибыл в Лондон вместе с руководителем Офиса Президента Украины Андреем Ермаком и министром обороны Рустемом Умеровым для дня встреч с нашими партнёрами и работы над достижением справедливого и длительного мира для Украины и всей Европы», — написал дипломат.