Песков назвал вывод ВСУ из новых регионов РФ обязательным условием для мира
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Мир на Украине будет возможен после того, как Киев выведет войска с территории новых регионов России. Об этом в интервью Le Point заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли завершён конфликт при выполнении этого условия.
«Если Украина выведет свои войска из этих четырёх регионов, то да», — заявил он.
Спикер Кремля подчеркнул, что ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области закреплены в российской конституции как неотъемлемая часть страны. Несмотря на то, что киевские войска пока ещё остаются на некоторых территориях этих регионов, Москва считает их своими и фактически, и юридически, констатировал Песков.
Ранее Дмитрий Песков обозначил принципиальную разницу между позициями России и Евросоюза по урегулированию украинского кризиса. Он указал, что Москва желает решить конфликт дипломатическим путём и не раз демонстрировала это, тогда как настрой большинства европейских лидеров на продолжение боевых действий очевиден.