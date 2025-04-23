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Регион
Опубликовано 23 апреля 2025, 18:22

Песков назвал вывод ВСУ из новых регионов РФ обязательным условием для мира

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Мир на Украине будет возможен после того, как Киев выведет войска с территории новых регионов России. Об этом в интервью Le Point заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли завершён конфликт при выполнении этого условия.

«Если Украина выведет свои войска из этих четырёх регионов, то да»,заявил он.

Спикер Кремля подчеркнул, что ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области закреплены в российской конституции как неотъемлемая часть страны. Несмотря на то, что киевские войска пока ещё остаются на некоторых территориях этих регионов, Москва считает их своими и фактически, и юридически, констатировал Песков.

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Ранее Дмитрий Песков обозначил принципиальную разницу между позициями России и Евросоюза по урегулированию украинского кризиса. Он указал, что Москва желает решить конфликт дипломатическим путём и не раз демонстрировала это, тогда как настрой большинства европейских лидеров на продолжение боевых действий очевиден.

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Юрий Лысенко
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