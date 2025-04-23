Мир на Украине будет возможен после того, как Киев выведет войска с территории новых регионов России. Об этом в интервью Le Point заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли завершён конфликт при выполнении этого условия.

«Если Украина выведет свои войска из этих четырёх регионов, то да», — заявил он.

Спикер Кремля подчеркнул, что ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области закреплены в российской конституции как неотъемлемая часть страны. Несмотря на то, что киевские войска пока ещё остаются на некоторых территориях этих регионов, Москва считает их своими и фактически, и юридически, констатировал Песков.