«Думал, что с Зеленским будет проще»: Трамп рассказал о трудностях в переговорах по Украине
Трамп заявил, что с Украиной куда сложнее договариваться, чем с Россией
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что достижение договорённостей с Украиной по урегулированию конфликта представляет для Вашингтона большую сложность по сравнению с переговорами с Россией. В ходе общения с журналистами в Белом доме американский лидер заявил, что с российской стороной соглашение практически достигнуто.
«Я думаю, что у нас есть сделка с Россией. Нам нужно договориться с Зеленским. Я думал, что с Зеленским будет проще», — отметил Трамп, выразив при этом надежду на возможность достижения компромисса со всеми сторонами конфликта.
Эти заявления прозвучали на фоне недавнего резкого заявления пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, которая констатировала исчерпание терпения американской администрации в отношении украинского руководства. Ливитт прямо заявила, что, по оценке Вашингтона, Владимир Зеленский «движется не к миру, а в совершенно противоположном направлении».