«Думал, что с Зеленским будет проще»: Трамп рассказал о трудностях в переговорах по Украине

Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что достижение договорённостей с Украиной по урегулированию конфликта представляет для Вашингтона большую сложность по сравнению с переговорами с Россией. В ходе общения с журналистами в Белом доме американский лидер заявил, что с российской стороной соглашение практически достигнуто.

«Я думаю, что у нас есть сделка с Россией. Нам нужно договориться с Зеленским. Я думал, что с Зеленским будет проще», — отметил Трамп, выразив при этом надежду на возможность достижения компромисса со всеми сторонами конфликта.