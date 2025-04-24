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Регион
Опубликовано 23 апреля 2025, 23:09
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Взрывы прогремели в Киеве и Харькове

В ночь на 24 апреля в украинских городах были слышны взрывы. В Киеве сработала система ПВО после объявления воздушной тревоги. Украинские СМИ подтверждают информацию о работе противовоздушной обороны в столице.

Одновременно взрывы раздались в Харькове. Мэр города Игорь Терехов сообщил о срабатывании ПВО и призвал жителей оставаться в укрытиях.

Новости СВО. ВС России освободили Тарасовку и разнесли пункт ВСУ в Коровинцах, Трамп поставил Зеленского перед выбором, 24 апреля
Новости СВО. ВС России освободили Тарасовку и разнесли пункт ВСУ в Коровинцах, Трамп поставил Зеленского перед выбором, 24 апреля

Ранее Life.ru писал о взрывах в Одессе. Мэр Геннадий Труханов заявил о серии взрывов на фоне воздушной тревоги. Детали не уточнялись.

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Kandinsky / Life.ru

Артём Гапоненко
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