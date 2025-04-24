Взрывы прогремели в Киеве и Харькове
В ночь на 24 апреля в украинских городах были слышны взрывы. В Киеве сработала система ПВО после объявления воздушной тревоги. Украинские СМИ подтверждают информацию о работе противовоздушной обороны в столице.
Одновременно взрывы раздались в Харькове. Мэр города Игорь Терехов сообщил о срабатывании ПВО и призвал жителей оставаться в укрытиях.
Новости СВО. ВС России освободили Тарасовку и разнесли пункт ВСУ в Коровинцах, Трамп поставил Зеленского перед выбором, 24 апреля
Ранее Life.ru писал о взрывах в Одессе. Мэр Геннадий Труханов заявил о серии взрывов на фоне воздушной тревоги. Детали не уточнялись.
Kandinsky / Life.ru