Взрывы прогремели в Одессе на фоне воздушной тревоги

В Одессе на фоне воздушной тревоги слышны взрывы. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов. Он попросил одесситов на время действия сирены оставаться в безопасных местах.

По данных украинских СМИ, после взрывов начался пожар. Воздушную тревогу в регионе отменили в 23:23 мск. Сейчас оно продолжает действовать в Полтавской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях.