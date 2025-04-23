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Регион
Опубликовано 22 апреля 2025, 21:14

Взрывы прогремели в Одессе на фоне воздушной тревоги

В Одессе на фоне воздушной тревоги слышны взрывы. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов. Он попросил одесситов на время действия сирены оставаться в безопасных местах.

По данных украинских СМИ, после взрывов начался пожар. Воздушную тревогу в регионе отменили в 23:23 мск. Сейчас оно продолжает действовать в Полтавской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях.

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Ранее Life.ru сообщал, что на подконтрольной Киеву территории Запорожской области, на заводе «Мотор Сич», прогремел взрыв. О нём заявил Владимир Зеленский и призвал дать ему американские ЗРК Patriot для защиты предприятия.

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Freepik / jeswin

Лия Мурадьян
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