Взрывы прогремели в Одессе на фоне воздушной тревоги
В Одессе на фоне воздушной тревоги слышны взрывы. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов. Он попросил одесситов на время действия сирены оставаться в безопасных местах.
По данных украинских СМИ, после взрывов начался пожар. Воздушную тревогу в регионе отменили в 23:23 мск. Сейчас оно продолжает действовать в Полтавской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях.
Ранее Life.ru сообщал, что на подконтрольной Киеву территории Запорожской области, на заводе «Мотор Сич», прогремел взрыв. О нём заявил Владимир Зеленский и призвал дать ему американские ЗРК Patriot для защиты предприятия.
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