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Регион
Опубликовано 24 апреля 2025, 00:30

Силы ПВО уничтожили около 10 украинских БПЛА над Воронежской областью

Системы противовоздушной обороны успешно отразили атаку беспилотников в Воронежской области. По данным губернатора Александра Гусева, было обнаружено и сбито около 10 вражеских летательных аппаратов.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется»,написал он в телеграм-канале.

Четыре украинских дрона сбили за час над Чёрным морем и Курской областью
Четыре украинских дрона сбили за час над Чёрным морем и Курской областью

Ранее на видео попал момент, когда один из вражеских дронов был сбит системой противовоздушной обороны в небе над Елабугой, расположенной в Татарстане. Местные жители сообщили, что всего было уничтожено четыре беспилотных летательных аппарата.

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flickr / James Blackmore

Артём Гапоненко
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