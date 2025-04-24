Силы ПВО уничтожили около 10 украинских БПЛА над Воронежской областью

Системы противовоздушной обороны успешно отразили атаку беспилотников в Воронежской области. По данным губернатора Александра Гусева, было обнаружено и сбито около 10 вражеских летательных аппаратов.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется», — написал он в телеграм-канале.

Четыре украинских дрона сбили за час над Чёрным морем и Курской областью

Четыре украинских дрона сбили за час над Чёрным морем и Курской областью

Ранее на видео попал момент, когда один из вражеских дронов был сбит системой противовоздушной обороны в небе над Елабугой, расположенной в Татарстане. Местные жители сообщили, что всего было уничтожено четыре беспилотных летательных аппарата.