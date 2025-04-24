Силы ПВО сбили за ночь над Россией 87 украинских беспилотников

За прошедшую ночь российские системы противовоздушной обороны продемонстрировали высокую эффективность, уничтожив и перехватив в общей сложности 87 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Согласно сообщению Министерства обороны РФ, основная часть воздушных целей была нейтрализована над территорией Республики Крым, где сбито 45 дронов.

Значительная активность воздушных сил противника также отмечалась в приграничных регионах: над Белгородской и Курской областями перехвачено по десять БПЛА в каждой, над Воронежской областью — восемь летательных аппаратов.

Также воздушные атаки были зафиксированы в Брянской, Липецкой и Нижегородской областях (по четыре сбитых дрона в каждом регионе), а также в Московском регионе, где силы ПВО ликвидировали два беспилотника.