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Регион
Опубликовано 23 апреля 2025, 04:24
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Силы ПВО России уничтожили 11 украинских беспилотников за ночь

В ночь на 23 апреля российские системы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, пытавшихся проникнуть в воздушное пространство Российской Федерации. Об этом сообщило Минобороны.

Воздушные цели были нейтрализованы над семью регионами страны: три БПЛА сбиты над Тульской областью, по два — над Белгородской и Курской областями, по одному — над Брянской, Калужской, Орловской областями и Республикой Крым.

К ВСУ в Курском приграничье прибыло подкрепление из 300 расчётов БПЛА и элитных «Птиц Мадьяра»
К ВСУ в Курском приграничье прибыло подкрепление из 300 расчётов БПЛА и элитных «Птиц Мадьяра»

А в ночь на 22 апреля российские силы ПВО успешно перехватили и уничтожили 10 украинских беспилотных летательных аппаратов. Наибольшее количество дронов было нейтрализовано над Крымом.

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Артём Гапоненко
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