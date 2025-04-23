Силы ПВО России уничтожили 11 украинских беспилотников за ночь

В ночь на 23 апреля российские системы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, пытавшихся проникнуть в воздушное пространство Российской Федерации. Об этом сообщило Минобороны.

Воздушные цели были нейтрализованы над семью регионами страны: три БПЛА сбиты над Тульской областью, по два — над Белгородской и Курской областями, по одному — над Брянской, Калужской, Орловской областями и Республикой Крым.