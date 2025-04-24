Депутат Андрей Колесник считает, что заявления чешского экс-хоккеиста Доминика Гашека о якобы поступавших угрозах убийством от заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева — это попытка бывшего спортсмена привлечь к себе угасшее внимание общественности.

«Гашек — чучело гороховое. Ну кто он такой вообще! Вратаришка какой-то замурзанный, особо ничем не отличившийся, мелкий доносчик на всякий случай», — сказал он в беседе с aif.ru.

Колесник добавил, что, по его мнению, этот вратарь ни в какое сравнение не идёт с Александром Овечкиным, выдающимся хоккеистом, который приносит славу стране и пользуется всеобщим уважением. Он предположил, что вратарь, чьё время, вероятно, прошло, пытается привлечь к себе внимание. Колесник заметил, что, поскольку все про него забыли, он прибегает к громким заявлениям, обвинениям и оскорблениям.