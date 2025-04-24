«Чучело гороховое»: В Госдуме объяснили доносы чешского вратаря Гашека на Медведева
Депутат Колесник: Доносы Гашека на Медведева — попытка привлечь внимание
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев и чешский хоккеист Доминик Гашек. Обложка © Life.ru, © ТАСС / Филиппов Алексей
Депутат Андрей Колесник считает, что заявления чешского экс-хоккеиста Доминика Гашека о якобы поступавших угрозах убийством от заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева — это попытка бывшего спортсмена привлечь к себе угасшее внимание общественности.
«Гашек — чучело гороховое. Ну кто он такой вообще! Вратаришка какой-то замурзанный, особо ничем не отличившийся, мелкий доносчик на всякий случай», — сказал он в беседе с aif.ru.
Колесник добавил, что, по его мнению, этот вратарь ни в какое сравнение не идёт с Александром Овечкиным, выдающимся хоккеистом, который приносит славу стране и пользуется всеобщим уважением. Он предположил, что вратарь, чьё время, вероятно, прошло, пытается привлечь к себе внимание. Колесник заметил, что, поскольку все про него забыли, он прибегает к громким заявлениям, обвинениям и оскорблениям.
Напомним, что ранее Доминик Гашек воспринял ироничное высказывание Дмитрия Медведева как угрозу убийством. По словам экс-спортсмена, он был шокирован, что прозвучала якобы публичная угроза расправы в адрес гражданина Чехии.