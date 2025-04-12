«Угрожает мне убийством»: Чешский хоккеист Гашек испугался подкола Медведева

«Очевидно, что этот человек публично угрожает мне убийством. <...> Я потрясён, что бывший президент России и до сих пор один из самых влиятельных российских политиков мне, гражданину Чешской Республики, публично угрожает убийством, а наше МВД при этом не реагирует на эти заявления», — сказал спортсмен в интервью ISport Blesk.