«Угрожает мне убийством»: Чешский хоккеист Гашек испугался подкола Медведева
Хоккеист Гашек — о словах Медведева: Человек публично угрожает мне убийством
Дмитрий Медведев и Доминик Гашек. Обложка © ТАСС / Александр Щербак, Станислав Красильников
Чешский хоккеист Доминик Гашек увидел в иронии заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева угрозу убийства. По его словам, он был потрясён, что гражданину Чешской Республики якобы публично угрожают расправой.
«Очевидно, что этот человек публично угрожает мне убийством. <...> Я потрясён, что бывший президент России и до сих пор один из самых влиятельных российских политиков мне, гражданину Чешской Республики, публично угрожает убийством, а наше МВД при этом не реагирует на эти заявления», — сказал спортсмен в интервью ISport Blesk.
Ранее Медведев вспомнил о Гашеке, который неоднократно отмечался русофобскими заявлениями. В связи с историческим рекордом российского хоккеиста Александра Овечкина политик ожидал «суицида безумного чеха». Напомним, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» 6 апреля забросил 895-ю шайбу и тем самым побил «вечный» рекорд канадца Уэйна Гретцки.