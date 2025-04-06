Великий пост
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 апреля, 20:59

Медведев словами «отличная работа» поздравил Овечкина с рекордным голом в НХЛ

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил Александра Овечкина с установлением рекорда по количеству голов в истории НХЛ. Нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» в воскресенье забросил свою 895-ю шайбу.

«895! Отличная работа, Ови», — заявил политик в соцсети X.

Позже Медведев оставил ещё один комментарий на этот счёт в своём Telegram. Он вспомнил о чешском хоккейном вратаре Доминике Гашеке, который ранее неоднократно отмечался русофобскими заявлениями.

«895 — результат великого русского хоккеиста! P. S. Ждём суицида безумного чеха Гашека», — сыронизировал зампред.

Овечкин — после рекордного броска: «Русские, мы сделали это»
Овечкин — после рекордного броска: «Русские, мы сделали это»

Напомним, Овечкин забросил свою 895-ю шайбу в НХЛ, побив «вечный» рекорд канадца Уэйна Гретцки, 6 апреля. Исторический гол российский нападающий «Вашингтона» забил в матче против «Нью-Йорк Айлендерс».

Обложка ©

Life.ru

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Дмитрий Медведев
  • Александр Овечкин
  • НХЛ
  • Вашингтон Кэпиталз
  • Хоккей
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar