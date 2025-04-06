Медведев словами «отличная работа» поздравил Овечкина с рекордным голом в НХЛ
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил Александра Овечкина с установлением рекорда по количеству голов в истории НХЛ. Нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» в воскресенье забросил свою 895-ю шайбу.
«895! Отличная работа, Ови», — заявил политик в соцсети X.
Позже Медведев оставил ещё один комментарий на этот счёт в своём Telegram. Он вспомнил о чешском хоккейном вратаре Доминике Гашеке, который ранее неоднократно отмечался русофобскими заявлениями.
«895 — результат великого русского хоккеиста! P. S. Ждём суицида безумного чеха Гашека», — сыронизировал зампред.
Напомним, Овечкин забросил свою 895-ю шайбу в НХЛ, побив «вечный» рекорд канадца Уэйна Гретцки, 6 апреля. Исторический гол российский нападающий «Вашингтона» забил в матче против «Нью-Йорк Айлендерс».
Life.ru