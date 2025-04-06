Медведев словами «отличная работа» поздравил Овечкина с рекордным голом в НХЛ

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил Александра Овечкина с установлением рекорда по количеству голов в истории НХЛ. Нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» в воскресенье забросил свою 895-ю шайбу.

«895! Отличная работа, Ови», — заявил политик в соцсети X.

Позже Медведев оставил ещё один комментарий на этот счёт в своём Telegram. Он вспомнил о чешском хоккейном вратаре Доминике Гашеке, который ранее неоднократно отмечался русофобскими заявлениями.

«895 — результат великого русского хоккеиста! P. S. Ждём суицида безумного чеха Гашека», — сыронизировал зампред.