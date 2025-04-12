Овечкин пропустит предстоящий матч против «Коламбуса»

Главный тренер «столичных» Спенсер Карбери заявил, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пропустит матч против «Коламбус Блю Джекетс». Встреча начнётся в субботу, 12 апреля, в 19:30 мск.

Отмечается, что российский хоккеист пропустит матч из-за усталости. В связи с этим тренерский штаб «Вашингтона» решил предоставить ему отдых.

Ранее Life.ru сообщал, что Овечкин всё ещё принимает решение о будущем по завершении карьеры. Капитан «Вашингтона» останется в клубе до окончания сезона 2025/26, однако дальнейшая карьера спортсмена ещё не предопределена. Напомним, что 6 апреля хоккеист побил «вечный» рекорд канадца Уэйна Гретцки, забросив 895-ю шайбу.