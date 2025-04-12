Завершит карьеру? Владелец «Вашингтона» ответил на вопрос о будущем Овечкина

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин останется в клубе до окончания сезона 2025/26, однако дальнейшая карьера спортсмена ещё не предопределена. Об этом заявил владелец команды Тед Леонсис.

«Алекс играет за нас 20 лет. Он будет играть и в следующем году, мы должны найти творческий подход, когда он решит, что не хочет больше играть, а он, очевидно, ещё не принял такого решения. Я не вижу причин, по которым отношения между игроком и клубом должны прекратиться», — приводит слова Леонсиса сайт НХЛ.