Завершит карьеру? Владелец «Вашингтона» ответил на вопрос о будущем Овечкина
Леонсис: Овечкин всё ещё принимает решение о будущем по завершении карьеры
Александр Овечкин. Обложка © ТАСС / AP / Adam Hunger
Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин останется в клубе до окончания сезона 2025/26, однако дальнейшая карьера спортсмена ещё не предопределена. Об этом заявил владелец команды Тед Леонсис.
«Алекс играет за нас 20 лет. Он будет играть и в следующем году, мы должны найти творческий подход, когда он решит, что не хочет больше играть, а он, очевидно, ещё не принял такого решения. Я не вижу причин, по которым отношения между игроком и клубом должны прекратиться», — приводит слова Леонсиса сайт НХЛ.
Он также отметил, что клуб сделает всё возможное, чтобы Овечкин, даже после завершения карьеры, оставался неотъемлемой частью хоккея, так как является важной фигурой в этом виде спорта. Он согласился с тем, что в последнее время много обсуждается желание российского спортсмена, который побил мировой рекорд по количеству забитых шайб, взять перерыв. Однако сам Овечкин намерен продолжать двигаться вперёд, подытожил Леонсис.
Напомним, что 6 апреля Овечкину покорился «вечный» снайперский рекорд Уэйна Гретцки. Россиянин забросил 895-ю шайбу, опередив канадца. Во время своей речи после легендарного достижения Ови поблагодарил всех фанатов, отдельно отметив своих соотечественников.