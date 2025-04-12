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12 апреля, 05:47

«Ови!»: Александру Овечкину подарили белого козлёнка в честь бомбардирского рекорда

Бэкстрем подарил Овечкину живого козлёнка на праздновании по случаю рекорда

Александр Овечкин с козлёнком. Обложка © X / capitals

Александр Овечкин с козлёнком. Обложка © X / capitals

Во время торжества в честь нового снайперского рекорда Александра Овечкина в НХЛ, прошедшего в ночь на субботу в вашингтонской «Кэпитал Уан Арене», российскому форварду «Вашингтон Кэпиталз» подарили живой сюрприз — маленького белого козлёнка.

Бэкстрем подарил Овечкину живого козлёнка на праздновании по случаю рекорда. Видео © X / capitals / X / capitals

В кульминационный момент к Овечкину присоединился его давний товарищ по команде, швед Никлас Бэкстрем, который вручил ему белого козлёнка. Кадры этого момента появились на официальной странице «Кэпиталз» в соцсети X. Бэкстрем отметил, что этот подарок символизирует величие спортсмена. Жест обыгрывал английское слово «goat» (козёл) и аббревиатуру GOAT, означающую «величайший всех времён».

Кроме того, на празднике присутствовал чёрный козлёнок, которого Овечкин с улыбкой покормил из бутылочки. Хоккеист также рассказал, как назовёт подарок.

«Ови!», — ответил хоккеист на вопрос об имени козлёнка.

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Напомним, что 6 апреля Овечкину покорился «вечный» снайперский рекорд Уэйна Гретцки. Россиянин забросил 895-ю шайбу, опередив канадца. Во время своей речи после легендарного достижения Ови поблагодарил всех фанатов, отдельно отметив своих соотечественников.

Оксана Попова
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