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11 апреля, 21:04

Аккаунт NHL Europe вернул слово «русские» в видео с речью Овечкина

Александр Овечкин. Обложка © Х / Washington Capitals

Александр Овечкин. Обложка © Х / Washington Capitals

После установления исторического достижения в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Александр Овечкин обратился к поклонникам. В своей речи он выразил благодарность болельщикам, в том числе россиянам. Однако в первоначально опубликованных субтитрах от NHL Europe слово «русские» было заменено на «следящие».

Позднее этот ролик удалили, а в новой версии видео оригинальная фраза Овечкина была восстановлена. Хоккеист, в частности, заявил, что его успех стал возможен благодаря поддержке фанатов по всему миру, особенно соотечественников.

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Напомним, что Овечкин 6 апреля в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ. Это позволило ему превзойти достижение легендарного канадца Уэйна Гретцки (894 гола).

Артём Гапоненко
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