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Регион
11 апреля, 07:58

NHL Europe убрала слово «русские» из речи Овечкина после 895-й шайбы

Александр Овечкин. Обложка © ТАСС / АР

Александр Овечкин. Обложка © ТАСС / АР

Национальная хоккейная лига Европы (NHL Europe) сделала очередной русофобский выпад. В своём аккаунте в Instagram* в субтитрах к речи российского хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина слово «русские» было заменено на «следящие».

«Все вы, фанаты по всему миру, русские, мы сделали это», — так звучал изначальный финал речи хоккеиста после победного гола.

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Напомним, 6 апреля Овечкин забил гол, который стал 895 в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ. Россиянин превзошёл рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки, на счету которого 894 шайбы.

* Признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации.

Татьяна Миссуми
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