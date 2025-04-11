NHL Europe убрала слово «русские» из речи Овечкина после 895-й шайбы

Национальная хоккейная лига Европы (NHL Europe) сделала очередной русофобский выпад. В своём аккаунте в Instagram* в субтитрах к речи российского хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина слово «русские» было заменено на «следящие».

«Все вы, фанаты по всему миру, русские, мы сделали это», — так звучал изначальный финал речи хоккеиста после победного гола.

Напомним, 6 апреля Овечкин забил гол, который стал 895 в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ. Россиянин превзошёл рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки, на счету которого 894 шайбы.