NHL Europe убрала слово «русские» из речи Овечкина после 895-й шайбы
Александр Овечкин. Обложка © ТАСС / АР
Национальная хоккейная лига Европы (NHL Europe) сделала очередной русофобский выпад. В своём аккаунте в Instagram* в субтитрах к речи российского хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина слово «русские» было заменено на «следящие».
«Все вы, фанаты по всему миру, русские, мы сделали это», — так звучал изначальный финал речи хоккеиста после победного гола.
Напомним, 6 апреля Овечкин забил гол, который стал 895 в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ. Россиянин превзошёл рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки, на счету которого 894 шайбы.
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