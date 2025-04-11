Александр Овечкин
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Регион
11 апреля, 00:52

Александру Овечкину вручили золотую клюшку за рекорд НХЛ

На домашней арене «Вашингтон Кэпиталз» состоялась торжественная церемония чествования российского нападающего Александра Овечкина, установившего рекорд Национальной хоккейной лиги по количеству голов в регулярных чемпионатах. Президент клуба по хоккейным операциям Брайан Маклеллан вручил хоккеисту символическую золотую клюшку в присутствии его семьи.

Александру Овечкину вручили золотую клюшку за рекорд НХЛ. Видео © Х / NHL Network

Церемония прошла в тёплой атмосфере. На льду вместе с Овечкиным находились его мать — олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина, жена Анастасия, их сыновья Сергей и Илья, а также тесть. Детям хоккеиста подарили миниатюрные копии золотых клюшек, а владелец клуба Тед Леонсис преподнес памятные часы Овечкину и женщинам его семьи. Особенным подарком стала скульптура в виде шайбы с изображением самого игрока.

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Историческое достижение Овечкин оформил 6 апреля в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4), забросив свою 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ. Этот результат позволил ему превзойти легендарное достижение канадца Уэйна Гретцки, которое считалось непревзойденным на протяжении десятилетий.

Обложка ©

Х / NHL Network

Артём Гапоненко
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