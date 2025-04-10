Жена Гретцки подарила супруге Александра Овечкина кольцо за 24 миллиона
Александр Овечкин с супругой. Обложка © ТАСС / AP / Molly Riley
Жена Александра Овечкина Анастасия Шубская получила кольцо стоимостью 280 тысяч долларов (24 миллиона рублей) от супруги Уэйна Гретцки в честь рекорда хоккеиста. Об этом сообщает издание The Athletic, отмечая, что спортивной среде принято, чтобы супруги или семьи рекордсменов получали подарки от близких других легендарных игроков.
«Месяц назад моя жена сказала: «Я не уверена, побьёт ли кто‑нибудь рекорд Алекса, но я хочу подарить Анастасии что‑то действительно уникальное». Она выбрала кольцо с восемью бриллиантами для жены Алекса. Традиции передают не только хоккеисты, так делают и семьи с женами», — сказал Гретцки.
Как сообщал Life.ru, 6 апреля Александр Овечкин забил свою 895-ю шайбу в НХЛ. Победным ударом он побил рекорд Уэйна Гретцки. Спортсмена поздравил президент России Владимир Путин. Кроме того, американский лидер также восхитился триумфом российского хоккеиста. В стороне не остались и звёзды шоу-бизнеса. Кстати, Овечкин и сам получил подарок — бурёнку и российский сыр.