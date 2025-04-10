Жена Гретцки подарила супруге Александра Овечкина кольцо за 24 миллиона

Жена Александра Овечкина Анастасия Шубская получила кольцо стоимостью 280 тысяч долларов (24 миллиона рублей) от супруги Уэйна Гретцки в честь рекорда хоккеиста. Об этом сообщает издание The Athletic , отмечая, что спортивной среде принято, чтобы супруги или семьи рекордсменов получали подарки от близких других легендарных игроков.

«Месяц назад моя жена сказала: «Я не уверена, побьёт ли кто‑нибудь рекорд Алекса, но я хочу подарить Анастасии что‑то действительно уникальное». Она выбрала кольцо с восемью бриллиантами для жены Алекса. Традиции передают не только хоккеисты, так делают и семьи с женами», — сказал Гретцки.