Александр Овечкин номинирован на премию «Билл Мастертон Трофи»
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Вашингтонское отделение Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов (PHWA) номинировало капитана хоккейной команды «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на премию «Билл Мастертон Трофи». Об этом сообщила журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер в соцсети Х.
«Билл Мастертон Трофи» вручается выступающему в НХЛ хоккеисту за высокое мастерство и верность этому виду спорта. Каждую команду из лиги представляет один номинант. Александр Овечкин, вероятно, станет первым россиянином, который получит эту награду. Чаще всего её получали спортсмены из Канады.
Компанию в списке номинантов Овечкину составит его соотечественник Иван Федотов — страж ворот «Филадельфия Флайерз». Менеджер ХК Даниэль Бриер назвал его потрясающе стойким хоккеистом, который каждый раз, выходя на лёд, впечатляет своей игрой тренеров, болельщиков и партнёров по команде. Его слова привела пресс-служба клуба.
Иван Федотов. Обложка © ТАСС / АР
«Билл Мастертон Трофи» имеет довольно печальную историю. Награда названа именем хоккеиста Уильяма Мастертона, который в 29 лет, получив тяжёлую черепно-мозговую травму, скончался прямо на льду. Это произошло в 1968 году.
Александр Овечкин стал любимым хоккеистом для многих россиян с того самого дня, когда лезвие его конька впервые полоснуло лёд НХЛ, однако всемирно признанной легендой хоккея Ови стал, превзойдя рекорд Уэйна Гретцки. Теперь он опережает канадца на одну шайбу, имея в активе 895 голов. С этим достижением его уже поздравил президент РФ Владимир Путин и глава США, назвавший спортсмена «великим».