Александр Овечкин номинирован на премию «Билл Мастертон Трофи»

Вашингтонское отделение Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов (PHWA) номинировало капитана хоккейной команды «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на премию «Билл Мастертон Трофи». Об этом сообщила журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер в соцсети Х.

«Билл Мастертон Трофи» вручается выступающему в НХЛ хоккеисту за высокое мастерство и верность этому виду спорта. Каждую команду из лиги представляет один номинант. Александр Овечкин, вероятно, станет первым россиянином, который получит эту награду. Чаще всего её получали спортсмены из Канады.

Компанию в списке номинантов Овечкину составит его соотечественник Иван Федотов — страж ворот «Филадельфия Флайерз». Менеджер ХК Даниэль Бриер назвал его потрясающе стойким хоккеистом, который каждый раз, выходя на лёд, впечатляет своей игрой тренеров, болельщиков и партнёров по команде. Его слова привела пресс-служба клуба.

Иван Федотов. Обложка © ТАСС / АР

«Билл Мастертон Трофи» имеет довольно печальную историю. Награда названа именем хоккеиста Уильяма Мастертона, который в 29 лет, получив тяжёлую черепно-мозговую травму, скончался прямо на льду. Это произошло в 1968 году.