Овечкину подарили бурёнку по кличке Шайба и сыр в виде шайбы с грецким орехом
Александру Овечкину подарили корову и сыр на шоу «Пусть говорят»
Александр Овечкин. Обложка © X / Capitals
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин побывал на шоу «Пусть говорят», выпуск которого был посвящён его достижению по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.
Российский хоккеист принял участие в программе в онлайн-формате, где его осыпали подарками, сообщает «Первый канал». В качестве презента от оренбургского молокозавода «Белое озеро» Овечкин получил корову. Глава предприятия Руслан Сагитов в эфире сообщил, что дарит спортсмену бурёнку с номером 8895, названную «Шайба». Он также добавил, что в честь рекорда Овечкина на молокозаводе изготовили сыр в форме шайбы с чёрной оболочкой, внутри которого находится грецкий орех.
Как сообщал Life.ru, 6 апреля Александр Овечкин забил свою 895-ю шайбу в НХЛ. Победным ударом он побил рекорд Уэйна Гретцки. Одним из первых спортсмена поздравил президент России Владимир Путин. Кроме того, американский лидер Дональд Трамп также восхитился триумфом российского хоккеиста.