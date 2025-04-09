Овечкину подарили бурёнку по кличке Шайба и сыр в виде шайбы с грецким орехом

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин побывал на шоу «Пусть говорят», выпуск которого был посвящён его достижению по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

Российский хоккеист принял участие в программе в онлайн-формате, где его осыпали подарками, сообщает «Первый канал». В качестве презента от оренбургского молокозавода «Белое озеро» Овечкин получил корову. Глава предприятия Руслан Сагитов в эфире сообщил, что дарит спортсмену бурёнку с номером 8895, названную «Шайба». Он также добавил, что в честь рекорда Овечкина на молокозаводе изготовили сыр в форме шайбы с чёрной оболочкой, внутри которого находится грецкий орех.