Он никогда этого не рассказывал: Фетисов раскрыл, как на Западе провоцировали Овечкина
Фетисов заявил о провокациях против Овечкина
Вячеслав Фетисов и Александр Овечкин. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев
Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, побивший в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) «вечный» рекорд канадца Уэйна Гретцки, за годы карьеры в США неоднократно подвергался критике. Об этом рассказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов. При этом он отметил, что Овечкин никогда не рассказывал об этом.
Дело в том, что Овечкин никогда не скрывал своих патриотических настроений. Несмотря на политическую конъюнктуру на Западе, хоккеист всегда заявлял о любви к России и дружеских отношениях с президентом РФ Владимиром Путиным. Разумеется, принципиальная позиция именитого игрока не могла остаться незамеченной, отметил Фетисов.
«Много провокаций было. Думаете, всё так просто? Иногда он звонил и делился этими всеми вещами», — подчеркнул двукратный олимпийский чемпион в беседе с «Царьградом».
Напомним, 6 апреля Александр Овечкин забросил свою 895-ю шайбу в НХЛ, побив «вечный» рекорд Уэйна Гретцки. Одним из первых хоккеиста с историческим рекордом поздравил Владимир Путин. Американский лидер Дональд Трамп тоже восхитился триумфом российского игрока.