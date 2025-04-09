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Регион
9 апреля, 07:31

Он никогда этого не рассказывал: Фетисов раскрыл, как на Западе провоцировали Овечкина

Фетисов заявил о провокациях против Овечкина

Вячеслав Фетисов и Александр Овечкин. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Вячеслав Фетисов и Александр Овечкин. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, побивший в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) «вечный» рекорд канадца Уэйна Гретцки, за годы карьеры в США неоднократно подвергался критике. Об этом рассказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов. При этом он отметил, что Овечкин никогда не рассказывал об этом.

Дело в том, что Овечкин никогда не скрывал своих патриотических настроений. Несмотря на политическую конъюнктуру на Западе, хоккеист всегда заявлял о любви к России и дружеских отношениях с президентом РФ Владимиром Путиным. Разумеется, принципиальная позиция именитого игрока не могла остаться незамеченной, отметил Фетисов.

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«Много провокаций было. Думаете, всё так просто? Иногда он звонил и делился этими всеми вещами», — подчеркнул двукратный олимпийский чемпион в беседе с «Царьградом».

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Напомним, 6 апреля Александр Овечкин забросил свою 895-ю шайбу в НХЛ, побив «вечный» рекорд Уэйна Гретцки. Одним из первых хоккеиста с историческим рекордом поздравил Владимир Путин. Американский лидер Дональд Трамп тоже восхитился триумфом российского игрока.

Борис Эльфанд
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