Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, побивший в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) «вечный» рекорд канадца Уэйна Гретцки, за годы карьеры в США неоднократно подвергался критике. Об этом рассказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов. При этом он отметил, что Овечкин никогда не рассказывал об этом.

Дело в том, что Овечкин никогда не скрывал своих патриотических настроений. Несмотря на политическую конъюнктуру на Западе, хоккеист всегда заявлял о любви к России и дружеских отношениях с президентом РФ Владимиром Путиным. Разумеется, принципиальная позиция именитого игрока не могла остаться незамеченной, отметил Фетисов.