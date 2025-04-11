Журова обвинила НХЛ в нарушении главного лозунга спорта из-за подмены «‎русских» в речи Овечкина

Но я уверена, что обычные люди так не думают, они видели и знают, как на самом деле всё происходило. И тут получается, что европейские власти выглядят очень некрасиво, вырезая то, что говорил Овечкин. Многие европейцы смотрели трансляции и думали: «Ну как так можно?» Это же странно. Особенно такой триумфальный момент подредактировать, как тебе надо, подрезать там, где тебе выгодно. Куда это годится? Это продолжение русофобских настроений.