Журова обвинила НХЛ в нарушении главного лозунга спорта из-за подмены «русских» в речи Овечкина
Журова объяснила решение NHL Europe подменить слово «русские» в речи Овечкина
Александр Овечкин. Обложка © Getty Images / Sarah Stier
Европейцы вновь проявили свои русофобские настроения, вырезав из речи хоккеиста Александра Овечкина после 895-й заброшенной шайбы слово «русские». В США адекватно на это отреагировали, а вот Европа оскорбилась. Об этом в беседе с Life.ru поразмышляла олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова.
Это признак русофобского настроения, от которого у европейцев никак не получается освободиться. По словам Журовой, там продолжают «отменять» нашу страну. Они, видимо, очень удивились, что американцы отреагировали на слова Овечкина по-другому, поэтому решили проявить инициативу.
«Саша Овечкин специально, отчасти на эмоциях, сказал: «Русские, мы сделали это». Но это ещё и потому, что в этот момент он не мог поднять флаг. Регламентом это не предусмотрено, но он хотел таким образом обозначить, что он сделал для своей страны и её продвижения в мире. Обратить внимание на то, что он — российский хоккеист. Европе, к сожалению, это не нравится», — отметила собеседница Life.ru.
По её словам, вопрос демократии остаётся открытым, ведь Америка отреагировала на это нормально, даже Уэйн Гретцки, чей рекорд был побит в этот вечер, поддержал Овечкина. А Европа отнеслась вот таким образом. Журова заметила, что такими шагами европейцы нарушают важнейший лозунг «Спорт вне политики».
Но я уверена, что обычные люди так не думают, они видели и знают, как на самом деле всё происходило. И тут получается, что европейские власти выглядят очень некрасиво, вырезая то, что говорил Овечкин. Многие европейцы смотрели трансляции и думали: «Ну как так можно?» Это же странно. Особенно такой триумфальный момент подредактировать, как тебе надо, подрезать там, где тебе выгодно. Куда это годится? Это продолжение русофобских настроений.
В НХЛ ведь должны существовать какие-то нормы регламента, обратила внимание Журова.
Напомним, что 6 апреля Овечкину покорился «вечный» снайперский рекорд Уэйна Гретцки. Россиянин забросил 895-ю шайбу, опередив канадца. Во время своей речи после легендарного достижения Ови поблагодарил всех фанатов, отдельно отметив своих соотечественников. Однако NHL Europe вырезала слово «русские» из своей трансляции, заменив его на «следящие». Однако хоккеист произносил это слово — и не для их ушей.