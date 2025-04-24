«Неадекват»: В Госдуме заинтересовались делом об изувеченном псе из Подмосковья

Бесчеловечный акт насилия над собакой по кличке Джек в посёлке Томилино вызвал широкий общественный резонанс. Депутат Госдумы Владимир Бурматов заявил, что взял дело под контроль и выразил недовольство медленной реакцией правоохранительных органов, настаивая на скорейшем поиске и наказании живодёра.

«Какой-то явно неадекват, психически нездоровый субъект. Я считаю, что нельзя допускать, чтобы он запросто разгуливал по улице», — заявил Бурматов в беседе с 360.ru.