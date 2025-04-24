«Неадекват»: В Госдуме заинтересовались делом об изувеченном псе из Подмосковья
Депутат Бурматов: Дело об изувеченном псе из Томилино взяли на контроль в ГД
Собака. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gagarin Iurii
Бесчеловечный акт насилия над собакой по кличке Джек в посёлке Томилино вызвал широкий общественный резонанс. Депутат Госдумы Владимир Бурматов заявил, что взял дело под контроль и выразил недовольство медленной реакцией правоохранительных органов, настаивая на скорейшем поиске и наказании живодёра.
«Какой-то явно неадекват, психически нездоровый субъект. Я считаю, что нельзя допускать, чтобы он запросто разгуливал по улице», — заявил Бурматов в беседе с 360.ru.
Напомним, что 19 апреля в подмосковном посёлке Томилино произошла трагедия: из квартиры убежал джек-рассел-терьер. К несчастью, во время своей короткой «прогулки» он столкнулся с «нелюдями». Хозяева обнаружили питомца лишь к вечеру и были потрясены увиденным. Собака была сильно покалечена, а ветеринар, заключил, что собаку изнасиловали.