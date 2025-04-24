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Опубликовано 24 апреля 2025, 12:37

«Хорошая идея»: В ГД поддержали программу послеродового восстановления женщин

Депутат Дрожжина поддержала предложение включить в ОМС послеродовую реабилитацию

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Накануне детский омбудсмен по Республике Татарстан Ирина Волынец обратилась в Госдуму с предложением дополнить систему обязательного медицинского страхования программой послеродового восстановления женщин. Член комитета Государственной думы по охране здоровья Юлия Дрожжина рассказала Life.ru о том, что расширение ОМС для родивших является хорошей идеей, однако выделить на это деньги из бюджета не так просто, как кажется.

Действительно, многие дополнительные процедуры будут востребованы у мам, особенно если будут предоставляться бесплатно. Увеличит ли это число девушек, которые захотят стать мамой? Не готова дать однозначный ответ, но это точно обеспечит им большую безопасность и спокойствие.

Юлия Дрожжина

Депутат Государственной думы

Действительно, многие дополнительные процедуры будут востребованы у мам, особенно если будут предоставляться бесплатно. Увеличит ли это число девушек, которые захотят стать мамой? Не готова дать однозначный ответ, но это точно обеспечит им большую безопасность и спокойствие.
Действительно, многие дополнительные процедуры будут востребованы у мам, особенно если будут предоставляться бесплатно. Увеличит ли это число девушек, которые захотят стать мамой? Не готова дать однозначный ответ, но это точно обеспечит им большую безопасность и спокойствие.

Напомним, омбудсмен Ирина Волынец инициировала разработку и внедрение специальной программы, направленной на всестороннюю поддержку женщин в послеродовом периоде. Она будет включать в себя следующие компонентны: наблюдение у гинеколога и ряда других врачей, лечебное питание, помощь психолога и реабилитационные процедуры.

Родителям разрешат присутствовать в пунктах проведения ЕГЭ
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Ольга Годуненко
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