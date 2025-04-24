«Хорошая идея»: В ГД поддержали программу послеродового восстановления женщин

Накануне детский омбудсмен по Республике Татарстан Ирина Волынец обратилась в Госдуму с предложением дополнить систему обязательного медицинского страхования программой послеродового восстановления женщин. Член комитета Государственной думы по охране здоровья Юлия Дрожжина рассказала Life.ru о том, что расширение ОМС для родивших является хорошей идеей, однако выделить на это деньги из бюджета не так просто, как кажется.