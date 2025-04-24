В Госдуме рассказали, какие майские выплаты будут перечислены россиянам досрочно
Депутат Чаплин: Выплаты на детей за май будут перечислены досрочно
Фото © Shutterstock / FOTODOM / Liderina
Семьи, получающие социальные выплаты на детей, смогут получить их досрочно перед майскими праздниками. Об этом сообщил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.
Парламентарий уточнил, что досрочная выплата коснётся следующих категорий: пособия на детей до 17 лет, выплаты по беременности, пособия по уходу за ребёнком до полутора лет для неработающих родителей, ежемесячные выплаты на первого ребёнка до трёх лет, а также пособия на детей военнослужащих по призыву.
Банки перечислят пособия до 30 апреля. Почта же доставит выплаты по своему обычному графику — они будут выданы до 25 мая, в зависимости от работы отделений в каждом регионе, заявил депутат.
«Мы понимаем, что для многих семей эти выплаты являются важной частью бюджета, поэтому важно, чтобы они были получены не просто вовремя, а до майских праздников», — приводит слова депутата ТАСС.
Также он пояснил, что для правительства очень важна поддержка семей с детьми, и досрочные пособия — это один из примеров заботы о населении.
Ранее стало известно, что с 2026 года в России вводится новая мера поддержки семей: нуждающиеся работающие семьи с двумя и более детьми смогут воспользоваться семейной налоговой выплатой. Налог для таких семей будет пересчитываться по сниженной ставке — 6%.