В Госдуме рассказали, какие майские выплаты будут перечислены россиянам досрочно

Семьи, получающие социальные выплаты на детей, смогут получить их досрочно перед майскими праздниками. Об этом сообщил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Парламентарий уточнил, что досрочная выплата коснётся следующих категорий: пособия на детей до 17 лет, выплаты по беременности, пособия по уходу за ребёнком до полутора лет для неработающих родителей, ежемесячные выплаты на первого ребёнка до трёх лет, а также пособия на детей военнослужащих по призыву.

Банки перечислят пособия до 30 апреля. Почта же доставит выплаты по своему обычному графику — они будут выданы до 25 мая, в зависимости от работы отделений в каждом регионе, заявил депутат.

«Мы понимаем, что для многих семей эти выплаты являются важной частью бюджета, поэтому важно, чтобы они были получены не просто вовремя, а до майских праздников», — приводит слова депутата ТАСС.

Также он пояснил, что для правительства очень важна поддержка семей с детьми, и досрочные пособия — это один из примеров заботы о населении.