После майских праздников сделают перерасчёт за услуги ЖКХ. Кому снизят суммы в квитанциях и на сколько На майские праздники многие уезжают за город или устраивают себе небольшой отпуск. При этом не все знают, что после возвращения можно получить интересный бонус — сделать перерасчёт за услуги ЖКХ и снизить сумму в квитанциях. Как это сделать? 1 мая, 21:20 После майских праздников можно сделать перерасчёт за услуги ЖКХ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / evgenii mitroshin

Льготы на оплату услуг ЖКХ предоставляются на федеральном и региональном уровнях. Как правило, это либо субсидии, либо компенсации. Право на льготы имеют определённые категории плательщиков.

Например, в Москве получить льготы на оплату услуг ЖКХ могут инвалиды, многодетные семьи, ветераны труда и ещё несколько категорий граждан. Полный список льготников можно узнать в Городском центре жилищных субсидий. Кроме того, есть возможность получить субсидию, если семья постоянно живёт в Москве и тратит на коммунальные платежи более 10% от общего дохода.

Впрочем, после майских праздников количество людей, которые могут снизить выплату в квитанциях, станет больше. Это связано с тем, что люди уезжают за город или даже в небольшой отпуск. Городское жильё пустует, а значит, можно снизить сумму в квитанциях.

— Если вы отсутствуете какое-то время в квартире или жилом доме, то за этот период можно сделать перерасчёт и сэкономить на платежах за ЖКУ. Вернуть деньги можно за горячую и холодную воду, электроэнергию, газ, водоотведение, вывоз мусора. Для этого необходимо обратиться в управляющую компанию и предоставить доказательства того, что в указанное время вы не проживали в жилом помещении. Подойдут билеты с датами отъезда и возвращения, бронь гостиницы, — рассказал старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Пётр Гусятников.

Требовать перерасчёта можно только по тем услугам, которые не оплачиваются по индивидуальным приборам учёта. Например, если у вас установлены счётчики на воду, то никакого перерасчёта не будет потому, что вы и так заплатите только за то количество воды, которое фактически потребили. А вот, допустим, за вывоз мусора совершенно реально уменьшить платёж в любом случае.

— Подать документы на перерасчёт можно в течение 30 дней после возвращения. При этом необходимо оплатить уже выставленные счета за ЖКУ. Если этого не сделать, начнут начисляться пени. В следующем месяце управляющая компания сделает перерасчёт за время вашего отсутствия, — добавил Пётр Гусятников.

Авторы Нина Важдаева