По мнению депутата Государственной думы Дмитрия Белика, позиция европейской «партии войны» расходится со взглядами населения Европы, которое не горит желанием вступать в противостояние с Россией. Однако у политиков свои интересы. Своим мнением чиновник поделился в беседе с Life.ru.

«Да, воевать чужими руками, а именно руками Украины, Европе значительно удобнее. Ну или придвинуться вплотную к России, введя на территорию Украины свой контингент, о чём уже заявили Британия и Франция», — уверен парламентарий.

Собеседник Life.ru заявил, что сейчас происходит подготовка Евросоюза к войне с РФ, «факты этому налицо». Под надуманными предлогами, обвиняя Россию в угрозе, Европа занимается перевооружением армии, наращивает ВПК и публично заявляет о готовности к противостоянию. Использовать весь этот комплекс мер для оказания давления на РФ — тоже одна из целей ЕС, считает депутат.

Здесь важно учесть, что Россия никогда не нападает первой, но дать достойный ответ на агрессию, безусловно, сможет, сил и средств для этого хватит. Кроме того, за годы СВО наша страна приобрела колоссальный опыт. Так что желание нанести поражение России ударит по тем, кто это желание выразил. Дмитрий Белик Депутат Госдумы