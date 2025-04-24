Названо число абхазов, погибших за время СВО

Посол Абхазии в Москве Алхас Квициниа подтвердил в интервью РИА «Новости», что более 60 граждан республики, участвовавших в боевых действиях на стороне РФ, погибли в зоне СВО.

Дипломат также проинформировал, что несколько сотен абхазских граждан находятся сейчас на фронте. При этом он подчеркнул, что точное число жителей государства, задействованных в боях, не может быть установлено в связи с тем, что многие из них имеют российские паспорта.

«В ходе боевых действий, к сожалению, погибло 66 наших ребят, и есть пропавшие без вести. Эта цифра прозвучала публично и отражает лишь безвозвратные потери», — добавил Квициниа.