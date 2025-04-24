Названо число абхазов, погибших за время СВО
Посол Квициниа: В ходе СВО в боях погибли 66 граждан Абхазии
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Посол Абхазии в Москве Алхас Квициниа подтвердил в интервью РИА «Новости», что более 60 граждан республики, участвовавших в боевых действиях на стороне РФ, погибли в зоне СВО.
Дипломат также проинформировал, что несколько сотен абхазских граждан находятся сейчас на фронте. При этом он подчеркнул, что точное число жителей государства, задействованных в боях, не может быть установлено в связи с тем, что многие из них имеют российские паспорта.
«В ходе боевых действий, к сожалению, погибло 66 наших ребят, и есть пропавшие без вести. Эта цифра прозвучала публично и отражает лишь безвозвратные потери», — добавил Квициниа.
Ранее сообщалось, что значительные потери на фронте и острая нехватка бойцов создали для Украины острую необходимость в проведении новой волны мобилизации. Об этом заявили представители Рады.