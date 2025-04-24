ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 апреля 2025, 11:52

Названо число абхазов, погибших за время СВО

Посол Квициниа: В ходе СВО в боях погибли 66 граждан Абхазии

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vinokurov Alexandr

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vinokurov Alexandr

Посол Абхазии в Москве Алхас Квициниа подтвердил в интервью РИА «Новости», что более 60 граждан республики, участвовавших в боевых действиях на стороне РФ, погибли в зоне СВО.

Дипломат также проинформировал, что несколько сотен абхазских граждан находятся сейчас на фронте. При этом он подчеркнул, что точное число жителей государства, задействованных в боях, не может быть установлено в связи с тем, что многие из них имеют российские паспорта.

«В ходе боевых действий, к сожалению, погибло 66 наших ребят, и есть пропавшие без вести. Эта цифра прозвучала публично и отражает лишь безвозвратные потери», — добавил Квициниа.

В России появятся новые льготы для ветеранов СВО и их семей
В России появятся новые льготы для ветеранов СВО и их семей

Ранее сообщалось, что значительные потери на фронте и острая нехватка бойцов создали для Украины острую необходимость в проведении новой волны мобилизации. Об этом заявили представители Рады.

BannerImage
Ольга Сливченко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Абхазия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar