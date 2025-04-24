В Госдуме рассказали, как изменится порядок начисления детских пособий

В России с 15 мая 2025 года вступают в силу изменения в порядке начисления детских пособий. Новые меры могут затронуть миллионы российских семей, сообщил депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

Парламентарий отметил, что ключевое изменение заключается в сокращении расчётного периода для оценки доходов семьи. По его словам, с 15 мая при подаче заявления на пособие будет учитываться не весь предыдущий год, а только три или шесть месяцев.

«Это особенно значимо для тех, чьи доходы недавно снизились: в таких случаях помощь будет назначаться быстрее, не дожидаясь, пока усреднённый годовой доход окажется ниже порогового уровня», — объяснил депутат в беседе с RG.ru.

Второе изменение — введение допуска к незначительному превышению прожиточного минимума. Например, ранее даже превышение в несколько десятков рублей лишало семью права на пособия. Теперь, по словам Гаврилова, предусмотрен нормативный порог, при котором помощь будет назначаться даже при формальном несоответствии по заработку. Парламентарий дополнил, что конкретный коэффициент ещё не назван. Однако данная мера говорит о том, что приоритет будет отдаваться материальному положению родителей, а не формальному числу в справке.

Кроме того, с 15 мая будет пересматриваться методика расчёта дохода. Теперь не будут учитывать сумму уплаченных налогов. Это создаёт более точное представление о реальной финансовой нагрузке семьи, и в свою очередь, увеличивает число тех, кто имеет право на пособие. Особенно сильно это ощутят родители, которые зарабатывают небольшие суммы денег.

Гаврилов подчеркнул, что изменения помогут актуализировать механизм поддержки, сделать его более восприимчивым к финансовым переменам внутри семьи и снизить административную нагрузку при оформлении. По словам парламентария, семьи, оказавшиеся в трудной ситуации, смогут получать поддержку в упрощённом порядке.