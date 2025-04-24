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Опубликовано 24 апреля 2025, 12:35

Минобороны предложило распространить выплату бойцам СВО на военных в трёх регионах

МО РФ планирует распространить выплаты бойцам СВО на военных в приграничье

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton

Министерство обороны РФ предложило распространить единовременную выплату в 400 тысяч рублей, предназначенную для участников спецоперации на Украине, на военнослужащих, задействованных в контртеррористических операциях в приграничных регионах. Речь идёт о Курской, Брянской и Белгородской областях.

Согласно пояснительной записке, право на единовременную выплату в размере 400 тысяч рублей получат военнослужащие, подписавшие контракт начиная с 9 августа 2024 года. При этом военнослужащие должны проходить службу в Брянской, Белгородской и Курской областях, то есть в приграничных регионах, где действует режим контртеррористической операции.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поручил назначать ветеранов СВО на руководящие должности. Глава государства подчеркнул, что свою эффективность и надёжность они не раз доказали на полях спецоперации.

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Наталья Демьянова
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