Минобороны предложило распространить выплату бойцам СВО на военных в трёх регионах

Министерство обороны РФ предложило распространить единовременную выплату в 400 тысяч рублей, предназначенную для участников спецоперации на Украине, на военнослужащих, задействованных в контртеррористических операциях в приграничных регионах. Речь идёт о Курской, Брянской и Белгородской областях.

Согласно пояснительной записке, право на единовременную выплату в размере 400 тысяч рублей получат военнослужащие, подписавшие контракт начиная с 9 августа 2024 года. При этом военнослужащие должны проходить службу в Брянской, Белгородской и Курской областях, то есть в приграничных регионах, где действует режим контртеррористической операции.