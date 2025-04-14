Гражданских жён погибших участников СВО могут наделить правами на наследство

Российские власти планируют расширить права гражданских жён участников СВО. Законопроект, находящийся на рассмотрении, обеспечит им доступ ко всем льготам, предусмотренным для законных супруг. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас подчеркнул, что в случае трагической гибели участника СВО, гражданские жёны смогут претендовать на выплаты в качестве наследников первой очереди.

Андрей Клишас обсудил законопроект о гражданских жёнах участников СВО. Видео © Telegram / Телеканал Енисей

«Около 10% семей в нашей стране живут в гражданском браке. Игнорировать это нельзя. В той ситуации, в которой мы сейчас, нужно это решение принять», — сказал сенатор в интервью телеканалу «Енисей».