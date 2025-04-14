Гражданских жён погибших участников СВО могут наделить правами на наследство
Клишас: Закон о льготах для гражданских жён участников СВО могут принять весной
Российский военнослужащий. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DZMITRY SCHAKACHYKHIN
Российские власти планируют расширить права гражданских жён участников СВО. Законопроект, находящийся на рассмотрении, обеспечит им доступ ко всем льготам, предусмотренным для законных супруг. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас подчеркнул, что в случае трагической гибели участника СВО, гражданские жёны смогут претендовать на выплаты в качестве наследников первой очереди.
Андрей Клишас обсудил законопроект о гражданских жёнах участников СВО. Видео © Telegram / Телеканал Енисей
«Около 10% семей в нашей стране живут в гражданском браке. Игнорировать это нельзя. В той ситуации, в которой мы сейчас, нужно это решение принять», — сказал сенатор в интервью телеканалу «Енисей».
Он выразил оптимизм относительно принятия закона в ходе весенней сессии. В настоящее время женщины, состоящие в гражданском браке с участниками СВО, не имеют законных прав на имущество супруга, поскольку их брак не зарегистрирован официально.
А ранее Life.ru сообщал, что на заседании в Госдуме был принят закон, который распространяет статус ветеранов боевых действий на военнослужащих, задействованных в боевых операциях в Курской области. Кроме того, президент России Владимир Путин поручил присвоить статус ветерана боевых действий всем категориям граждан, которые участвовали в боевых действиях в ходе СВО.