ВСУ стягивают технику и личный состав к границе с Белгородом

Вооружённые силы Украины (ВСУ) в Харьковской области стягивают к границе Белгородской области технику и личный состав. Об этом сообщил заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк.

«Зафиксирован значительный рост численности личного состава незаконных вооружённых формирований Украины в пределах населённого пункта Великий Бурлук, расположенного вблизи границы Белгородской области. Параллельно с увеличением количества личного состава отмечается активное стягивание в населённый пункт различной военной техники, включая бронеавтомобили, квадроциклы и лёгкие багги», — приводят слова Лисняка РИА «Новости».

Технику боевики, среди которых есть и иностранные наёмники, прячут во дворах частных домов, гаражах и лесопосадках.