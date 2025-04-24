ВСУ стягивают технику и личный состав к границе с Белгородом
Замглавы Харьковской области Лисняк: ВСУ тянут технику к белгородской границе
ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank
Вооружённые силы Украины (ВСУ) в Харьковской области стягивают к границе Белгородской области технику и личный состав. Об этом сообщил заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк.
«Зафиксирован значительный рост численности личного состава незаконных вооружённых формирований Украины в пределах населённого пункта Великий Бурлук, расположенного вблизи границы Белгородской области. Параллельно с увеличением количества личного состава отмечается активное стягивание в населённый пункт различной военной техники, включая бронеавтомобили, квадроциклы и лёгкие багги», — приводят слова Лисняка РИА «Новости».
Технику боевики, среди которых есть и иностранные наёмники, прячут во дворах частных домов, гаражах и лесопосадках.
Ранее в Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ погибла женщина. Губернатор Вячеслав Гладков заявил об усилении атак на белгородское приграничье, осуществляемых с территории Украины.