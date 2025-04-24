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Регион
Опубликовано 24 апреля 2025, 13:42
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ВСУ стягивают технику и личный состав к границе с Белгородом

Замглавы Харьковской области Лисняк: ВСУ тянут технику к белгородской границе

ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Вооружённые силы Украины (ВСУ) в Харьковской области стягивают к границе Белгородской области технику и личный состав. Об этом сообщил заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк.

«Зафиксирован значительный рост численности личного состава незаконных вооружённых формирований Украины в пределах населённого пункта Великий Бурлук, расположенного вблизи границы Белгородской области. Параллельно с увеличением количества личного состава отмечается активное стягивание в населённый пункт различной военной техники, включая бронеавтомобили, квадроциклы и лёгкие багги», — приводят слова Лисняка РИА «Новости».

Технику боевики, среди которых есть и иностранные наёмники, прячут во дворах частных домов, гаражах и лесопосадках.

Пока в Лондоне проходили переговоры, ВСУшники пытались проникнуть в Курское приграничье
Пока в Лондоне проходили переговоры, ВСУшники пытались проникнуть в Курское приграничье

Ранее в Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ погибла женщина. Губернатор Вячеслав Гладков заявил об усилении атак на белгородское приграничье, осуществляемых с территории Украины.

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Алена Пенчугина
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