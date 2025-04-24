Пока в Лондоне проходили переговоры, ВСУшники пытались проникнуть в Курское приграничье
Mash: Три роты ВСУ пытались зайти в Курскую область во время переговоров
Боевик ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PumpedVisuals
Во время переговоров в Лондоне три роты Вооружённых сил Украины (ВСУ) пытались проникнуть в хутор Отрубы в Глушковском районе Курской области. Об это сообщает Mash.
Российские пограничники засекли передвижение украинских штурмовиков от села Бунякино в сторону хутора Отруба. В курском приграничье завязался бой. ВСУ четыре раза пытались атаковать наших бойцов, вскоре подключилась артиллерия, и противник остановился. Сейчас украинская армия пытается не дать закрыть фронт на территории России и наступает на населённые пункты на границе, как в Белгородской области.
Тем временем президент США Дональд Трамп назвал переговоры по Украине в Лондоне успешными. Напомним, что 23 апреля должна была пройти встреча госсекретаря Марко Рубио с министрами иностранных дел Франции, Великобритании, Германии и Украины. Однако в последний момент мероприятие было отменено. Переговоры прошли в формате экспертных консультаций с участием специального посланника Белого дома Кита Келлога. Украину представляли глава офиса Зеленского Андрей Ермак, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и министр обороны Андрей Таран. Встреча перенеслась из-за главаря киевского режима, который отвергает возможность признания российского статуса Крыма.