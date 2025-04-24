Во время переговоров в Лондоне три роты Вооружённых сил Украины (ВСУ) пытались проникнуть в хутор Отрубы в Глушковском районе Курской области. Об это сообщает Mash.

Российские пограничники засекли передвижение украинских штурмовиков от села Бунякино в сторону хутора Отруба. В курском приграничье завязался бой. ВСУ четыре раза пытались атаковать наших бойцов, вскоре подключилась артиллерия, и противник остановился. Сейчас украинская армия пытается не дать закрыть фронт на территории России и наступает на населённые пункты на границе, как в Белгородской области.