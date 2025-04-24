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Регион
Опубликовано 24 апреля 2025, 02:55
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Трамп назвал переговоры по Украине в Лондоне успешными

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп положительно оценил ход переговоров по украинскому вопросу, состоявшихся в Лондоне. Об этом он заявил на встрече с журналистами.

«Думаю, они прошли хорошо», — отметил республиканец.

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Напомним, на 23 апреля была запланирована встреча госсекретаря США Марко Рубио с министрами иностранных дел Франции, Великобритании, Германии и Украины. Однако в последний момент мероприятие было отменено. Вместо этого переговоры прошли в формате экспертных консультаций с участием специального посланника Белого дома Кита Келлога от американской стороны. Украинскую делегацию возглавили глава офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и министр обороны Андрей Таран. Перенос встречи на более низкий уровень связан с недавними заявлениями украинского руководства, категорически отвергающими возможность признания российского статуса Крыма.

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Артём Гапоненко
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