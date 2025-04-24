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Регион
Опубликовано 24 апреля 2025, 18:44

«Ненадёжные»: В Госдуме назвали 30-летних холостяков худшими сотрудниками

Депутат Буцкая назвала 30-летних холостяков худшими сотрудниками

Госдума. Обложка © Life.ru

Госдума. Обложка © Life.ru

Зампред комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая назвала тридцатилетних мужчин без семьи «худшими сотрудниками». По её словам, холостяки ненадёжные, и им нельзя доверить дело.

«Худший сотрудник, который к тебе может прийти, — это одинокий молодой человек 30 лет. Я вряд ли бы такого взяла на работу. Я понимаю, что я сейчас в него вложу кучу сил, а он через год скажет: «Ну, спасибо, я дальше пошёл». Ненадёжные», — сказала парламентарий в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Буцкая отметила, что у семейных людей быт организован, поэтому они не будут часто менять место работы. По её мнению, лучшие рабочие места следует отдавать сотрудникам с детьми.

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Алена Пенчугина
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