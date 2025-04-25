Лавров: РФ поражает на Украине только военные цели или объекты, используемые ВСУ
Сергей Лавров. Фото © Life.ru
Российские военные действуют на Украине, нанося удары исключительно по военным объектам или гражданским объектам, которые используются военными. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Мы наносим удары только по военным целям или гражданским объектам, которые используются военными», — сказал Лавров в интервью американскому телеканалу CBS.
Министр добавил, что президент России Владимир Путин уже неоднократно говорил об этом.
Полная версия беседы российского министра с американским телеканалом выйдет в воскресенье, 27 апреля.
Ранее в Кремле предложили Киеву обсудить нюансы моратория на удары по гражданским объектам. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что, говоря об объектах гражданской инфраструктуры, важно чётко понять, в каких ситуациях они могут быть военной целью, а в каких нет.