Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала общественный резонанс, вызванный событиями в Сумах 13 апреля на Украине. Она отметила, что украинцы стремятся к установлению правды и определению ответственных за предполагаемое использование мирного населения в качестве «живого щита».

Захарова обвинила «киевский режим» в использовании гражданских лиц для защиты и последующем обвинении России. Она также заявила, что реакция западных стран представляет собой «информационную постановку», не соответствующую действительности и лишенную моральных принципов.