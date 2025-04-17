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Регион
Опубликовано 17 апреля 2025, 19:02
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Захарова: Украинцы хотят знать, что же произошло в Сумах на самом деле

Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала общественный резонанс, вызванный событиями в Сумах 13 апреля на Украине. Она отметила, что украинцы стремятся к установлению правды и определению ответственных за предполагаемое использование мирного населения в качестве «живого щита».

Захарова обвинила «киевский режим» в использовании гражданских лиц для защиты и последующем обвинении России. Она также заявила, что реакция западных стран представляет собой «информационную постановку», не соответствующую действительности и лишенную моральных принципов.

Захарова припомнила Зеленскому слова о лохах в связи с событиями в Сумах
Захарова припомнила Зеленскому слова о лохах в связи с событиями в Сумах

Российские военные заявили о нанесении ракетного удара по объекту в Сумах 13 апреля. Целью атаки было мероприятие по награждению бойцов ВСУ, на котором также присутствовали иностранные военные специалисты. В Минобороны подчеркнули, что удар был произведен ракетами «Искандер-М». Об ущербе и количестве пострадавших информация пока не поступала.

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Николь Вербер
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