Мэр Киева Виталий Кличко в беседе с британскими журналистами предположил, что Украине, возможно, придётся пойти на территориальные уступки ради заключения мирного соглашения с Россией, особенно под давлением президента США Дональда Трампа. Он назвал такой шаг несправедливым, но допустимым для достижения временного перемирия.

Кличко отметил, что Владимиру Зеленскому, вероятно, придётся принять трудное решение для восстановления мира. Отвечая на вопрос о том, обсуждал ли Зеленский с ним детали возможного урегулирования, мэр подчеркнул, что таких разговоров не было, и добавил, что глава киевского режима не видит необходимости вовлекать его в подобные дискуссии, считая это своей исключительной задачей. Грдоначальник также выразил мнение, что хотел бы участвовать в обсуждениях по урегулированию, но уточнил, что это не входит в его полномочия.