ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 апреля 2025, 07:10
4353

Кличко допустил отказ Украины от территорий

Мэр Киева Кличко допустил отказ Украины от территорий в рамках соглашения с РФ

Мэр Киева Виталий Кличко. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / home for heroes

Мэр Киева Виталий Кличко. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / home for heroes

Мэр Киева Виталий Кличко в беседе с британскими журналистами предположил, что Украине, возможно, придётся пойти на территориальные уступки ради заключения мирного соглашения с Россией, особенно под давлением президента США Дональда Трампа. Он назвал такой шаг несправедливым, но допустимым для достижения временного перемирия.

Кличко отметил, что Владимиру Зеленскому, вероятно, придётся принять трудное решение для восстановления мира. Отвечая на вопрос о том, обсуждал ли Зеленский с ним детали возможного урегулирования, мэр подчеркнул, что таких разговоров не было, и добавил, что глава киевского режима не видит необходимости вовлекать его в подобные дискуссии, считая это своей исключительной задачей. Грдоначальник также выразил мнение, что хотел бы участвовать в обсуждениях по урегулированию, но уточнил, что это не входит в его полномочия.

Комментируя напряжённый диалог между Зеленским и Трампом в Белом доме в феврале, мэр посоветовал лидерам решать ключевые вопросы за закрытыми дверями, без присутствия прессы.

«Признают сложившуюся ситуацию»: От каких территорий готова отказаться Украина, объяснил Царёв
«Признают сложившуюся ситуацию»: От каких территорий готова отказаться Украина, объяснил Царёв

Аналогичное мнение ранее высказал и президент ЮАР Сирил Рамафоса. На пресс-конференции с Зеленским он заявил, что Украине нужно быть готовой отказаться от территорий.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Виталий Кличко
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar