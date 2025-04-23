«Признают сложившуюся ситуацию»: От каких территорий готова отказаться Украина, объяснил Царёв

Экс-депутат Верховной рады Олег Царёв заявил о готовности Украины отказаться от территорий, находящихся под контролем России. По его словам, речь идёт не об административных границах Запорожской и Херсонской областей, а также ДНР и ЛНР, которые определены в Конституции РФ.

«На Украине считают, что тем самым они не отказываются от этих территорий, а просто признают сложившуюся временно ситуацию. Это значит, что будет как с Крымом после 2014 года. Или как с Прибалтикой в советское время, когда согласно декларации Госдепа, вся территория Прибалтики не считалась территорией Советского Союза...» — отметил собеседник aif.ru.