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Регион
Опубликовано 23 апреля 2025, 13:00
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«Признают сложившуюся ситуацию»: От каких территорий готова отказаться Украина, объяснил Царёв

Царёв заявил о готовности Украины отказаться от территорий

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleh Dubyna

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleh Dubyna

Экс-депутат Верховной рады Олег Царёв заявил о готовности Украины отказаться от территорий, находящихся под контролем России. По его словам, речь идёт не об административных границах Запорожской и Херсонской областей, а также ДНР и ЛНР, которые определены в Конституции РФ.

«На Украине считают, что тем самым они не отказываются от этих территорий, а просто признают сложившуюся временно ситуацию. Это значит, что будет как с Крымом после 2014 года. Или как с Прибалтикой в советское время, когда согласно декларации Госдепа, вся территория Прибалтики не считалась территорией Советского Союза...» — отметил собеседник aif.ru.

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Напомним, ранее в команде Трампа проговорились о готовности Украины отдать России 20% территорий. Американская газета New York Post узнала от высокопоставленного представителя Белого дома, что Киев готов отказаться от земель «де-факто», если Вашингтон не признает это «де-юре».

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Борис Эльфанд
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