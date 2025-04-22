В ГД оценили «согласие» Киева на потерю 20% территорий, напомнив о нестабильности позиции Зеленского
Депутат Белик: Сообщения о согласии Киева на потерю 20% земель ничего не значат
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Риторика США смещается в сторону конструктивного подхода и признания реалий на земле, оставляя за скобками запросы и фантазии киевского режима. Так депутат Государственной думы Дмитрий Белик в беседе с Life.ru прокомментировал сообщения газеты New York Post о том, что Украина якобы готова отказаться от 20% территорий.
Если Вашингтон заинтересован в том, чтобы конфликт был урегулирован, то ему приходится руководствоваться здравыми аргументами и принимать пусть и неприятные для киевского режима решения. При этом сообщения о том, что Украина может согласиться на потерю 20% территорий, ещё ничего не значат, поскольку Киев меняет свою позицию со скоростью света.
По словам парламентария, в случае очередной смены позиции США не лишним будет объяснить Владимиру Зеленскому, что бесконечно под надуманными предлогами саботировать процесс мирного урегулирования не получится.
Напомним, американская газета New York Post узнала, что Украина в рамках мирных переговоров якобы готова отказаться от 20% территорий «де-факто», если Соединённые Штаты не признают это «де-юре». По словам высокопоставленного представителя администрации президента США Дональда Трампа, Киев тем не менее не отказывается от идеи вернуть земли в будущем.