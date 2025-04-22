В ГД оценили «согласие» Киева на потерю 20% территорий, напомнив о нестабильности позиции Зеленского

Если Вашингтон заинтересован в том, чтобы конфликт был урегулирован, то ему приходится руководствоваться здравыми аргументами и принимать пусть и неприятные для киевского режима решения. При этом сообщения о том, что Украина может согласиться на потерю 20% территорий, ещё ничего не значат, поскольку Киев меняет свою позицию со скоростью света.