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Регион
Опубликовано 22 апреля 2025, 11:30

В ГД оценили «согласие» Киева на потерю 20% территорий, напомнив о нестабильности позиции Зеленского

Депутат Белик: Сообщения о согласии Киева на потерю 20% земель ничего не значат

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Риторика США смещается в сторону конструктивного подхода и признания реалий на земле, оставляя за скобками запросы и фантазии киевского режима. Так депутат Государственной думы Дмитрий Белик в беседе с Life.ru прокомментировал сообщения газеты New York Post о том, что Украина якобы готова отказаться от 20% территорий.

Если Вашингтон заинтересован в том, чтобы конфликт был урегулирован, то ему приходится руководствоваться здравыми аргументами и принимать пусть и неприятные для киевского режима решения. При этом сообщения о том, что Украина может согласиться на потерю 20% территорий, ещё ничего не значат, поскольку Киев меняет свою позицию со скоростью света.

Дмитрий Белик

Депутат Госдумы

Если Вашингтон заинтересован в том, чтобы конфликт был урегулирован, то ему приходится руководствоваться здравыми аргументами и принимать пусть и неприятные для киевского режима решения. При этом сообщения о том, что Украина может согласиться на потерю 20% территорий, ещё ничего не значат, поскольку Киев меняет свою позицию со скоростью света.
Если Вашингтон заинтересован в том, чтобы конфликт был урегулирован, то ему приходится руководствоваться здравыми аргументами и принимать пусть и неприятные для киевского режима решения. При этом сообщения о том, что Украина может согласиться на потерю 20% территорий, ещё ничего не значат, поскольку Киев меняет свою позицию со скоростью света.

По словам парламентария, в случае очередной смены позиции США не лишним будет объяснить Владимиру Зеленскому, что бесконечно под надуманными предлогами саботировать процесс мирного урегулирования не получится.

В Госдуме призвали армию не сбавлять наступательный порыв из-за отказа Украины от 20% земель
В Госдуме призвали армию не сбавлять наступательный порыв из-за отказа Украины от 20% земель

Напомним, американская газета New York Post узнала, что Украина в рамках мирных переговоров якобы готова отказаться от 20% территорий «де-факто», если Соединённые Штаты не признают это «де-юре». По словам высокопоставленного представителя администрации президента США Дональда Трампа, Киев тем не менее не отказывается от идеи вернуть земли в будущем.

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Ольга Годуненко
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