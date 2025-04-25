ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 апреля 2025, 07:40

ФСБ задержала в Сочи гражданина Румынии, подозреваемого в сотрудничестве с СБУ

ЦОС ФСБ: В Сочи задержан гражданин Румынии, подозреваемый в работе на СБУ

Задержанный гражданин Румынии. Обложка © ЦОС ФСБ

Задержанный гражданин Румынии. Обложка © ЦОС ФСБ

ФСБ провела задержание гражданина Румынии, проживавшего в Сочи. Мужчина подозревается в сотрудничестве с СБУ и передаче данных о расположении российского расчёта ПВО в Краснодарском крае.

Задержание подозреваемого гражданина Румынии. Видео © ЦОС ФСБ

Сообщается, что задержанный иностранный гражданин 2002 года рождения. Его подозревают в разведке и передаче данных спецслужбам Украины. В ходе допроса он признался, что действительно поддерживал контакт со старшим уполномоченным в разведке Украины по имени Владимир.

«Я увидел расчёт ПВО по дороге из Сочи в Адлер, это было на правой стороне дороги. Я запомнил перекрёсток, где это было. Позже я нашёл это на карте. Я послал ему эту информацию», — сказал фигурант.

ФСБ показала видео тайника террористов, готовивших атаку в Нижегородской области
ФСБ показала видео тайника террористов, готовивших атаку в Нижегородской области

А ранее стало известно, что сотрудники ФСБ задержали выходца из Центральной Азии, который готовил теракт в Пятигорске. Подозреваемый был завербован украинскими кураторами через Сеть.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • ФСБ России
  • Румыния
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar