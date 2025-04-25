ФСБ задержала в Сочи гражданина Румынии, подозреваемого в сотрудничестве с СБУ

ФСБ провела задержание гражданина Румынии, проживавшего в Сочи. Мужчина подозревается в сотрудничестве с СБУ и передаче данных о расположении российского расчёта ПВО в Краснодарском крае.

Задержание подозреваемого гражданина Румынии. Видео © ЦОС ФСБ

Сообщается, что задержанный иностранный гражданин 2002 года рождения. Его подозревают в разведке и передаче данных спецслужбам Украины. В ходе допроса он признался, что действительно поддерживал контакт со старшим уполномоченным в разведке Украины по имени Владимир.

«Я увидел расчёт ПВО по дороге из Сочи в Адлер, это было на правой стороне дороги. Я запомнил перекрёсток, где это было. Позже я нашёл это на карте. Я послал ему эту информацию», — сказал фигурант.